Motown Unreleased 1969, Artistes divers

Une petite soixantaine d’enregistrements inédits. Chaque année de production à « Hitsville USA » est ainsi célébrée 50 ans plus tard par une ponction d’archives. Il en émerge du bon. Toujours du bon. Le plus souvent, ce sont des succès Motown revisités par d’autres artistes Motown. Durant l’ère glorieuse, chaque succès des Supremes, Miracles et autres Jackson 5 justifiait un album, que l’on remplissait avec du matériel maison. Systématiquement, plus de titres que pas assez. Au cas où. La preuve ! On obtient notamment : Bobby Taylor avec les Jackson Five qui refont en plus funky You’ve Really Got a Hold on Me ; Ivy Joe qui s’offre Dancing in the Street en plus brut, Diana Ross et ses Supremes qui déhanchent en bossa du Stevie Wonder (For Once in my Life), et ainsi de suite. Cela permet en outre de redécouvrir les artistes « blancs » de chez Motown (eh oui, il y en avait) : le groupe psych-soul Rare Earth, les chanteuses Kiki Dee et Chris Clark. Des fonds de tiroirs plaqués or.



Écoutez For Once In My Life interprété par Diana Ross & The Supremes

Motown Unreleased 1969 ★★★ Archives Artistes divers, Motown /Universal