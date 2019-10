Anamorfosi, Oeuvres vocales d'Allegri

Lorsqu’on pense aux plus grands musiciens de notre temps, on songe en premier lieu à des chefs symphoniques ou à des virtuoses réputés. Mais qui, vraiment, peut se targuer, depuis 20 ans, d’une telle somme et succession de CD purement et simplement géniaux, d’une hauteur intellectuelle hors normes dans la conception des programmes, révélant des répertoires oubliés et fascinants dans des réalisations impeccablement peaufinées d’une sensibilité exacerbée ? Vincent Dumestre est un immense musicien, un géant toutes catégories confondues, et cet Anamorfosi renouvelle la magie du sublime Nova Metamorfosi (2003), dont il est une suite. L’idée est d’enregistrer des pièces composées comme des œuvres profanes, appelées à une nouvelle destinée en se trouvant parées de textes sacrés. Le vertige est ici dans la sensualité des timbres et l’ivresse harmonique, avec un miserere d’Allegri rendu à sa pureté originelle, puis entrant en vibration par une ornementation croissante. L’expressivité parfois extatique de ce disque vous donnera la chair de poule.

Anamorfosi ★★★★★ Le Poème Harmonique, Vincent Dumestre, Alpha 438