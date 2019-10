Ghosteen, Nick Cave & The Bad Seeds

Perdre son fils aurait été une épreuve charnière dans la vie de n’importe qui. Nick Cave l’a lui-même admis durant son concert-discussion durant POP Montréal : le drame a transformé sa manière d’écrire.

, dix-septième album studio de son projet avec les Bad Seeds, sublime le deuil vécu à travers un premier disque contrasté, suivi d’un second de deux poignantes et élaborées compositions (

, 12 minutes,

, 14 minutes) entrecoupées d’un intermède

. Dans le même esprit que

(2016), les orchestrations se résument essentiellement au piano, aux claviers et aux boucles sonores électroniques, un choix esthétique qui accorde toute l’importance au texte et à l’interprétation magistrale de l’Australien ; c’est, paradoxalement, le plus doux et le plus déchirant de la discographie de Cave, qui balance entre la tristesse profonde et l’espoir de retrouver une paix intérieure. «

», répète-t-il à la fin de la magnifique