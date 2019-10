Tree of Light, RIOPY

Dans ce second album, le pianiste et compositeur français RIOPY (de son vrai nom, Jean-Philippe Rio-Py) se lance dans une (re)découverte de l’amour et de l’émotion à travers la musique. RIOPY est d’abord un génie du rythme, et les cadences sont souvent soutenues et fortement soulignées dans ses pièces. Tel était le cas dans le premier opus RIOPY, sorti en février 2018. Mais ici, bien que son attention au rythme soit tout aussi particulière, les mélodies se font plus lentes, les compositions plus aérées, laissant notre imagination remplir le vide que le piano laisse (volontairement) derrière lui. On pense notamment à la charmante Flo, un air romantique et épuré, ou bien à la fascinante Theme Music for a Dream, qui porte d’ailleurs bien son nom : son fil évocateur enivre et charme sans difficulté. Le dernier morceau se distingue toutefois du reste de manière assez marquée ; le ton sombre de New World et sa composition un tantinet plus complexe que le reste la fait briller parmi les dix pièces de la collection stellaire qu’est Tree of Light.



Écoutez Ukiyo

Tree of Light ★★★★ Néo-classique RIOPY, Parlophone