12 Conversations With Thilo Heinzmann, Deutsche Grammophon

Jóhann Jóhannsson menait tant de projets à la fois que Deutsche Grammophon n’a toujours pas fini d’en faire le tri. 12 Conversations With Thilo Heinzmann, première œuvre du compositeur islandais conçue exclusivement pour un quatuor de cordes, a été construit pendant quatre ans avec le peintre allemand Thilo Heinzmann, à l’appel du philanthrope Richard Thomas et dans l’idée de communion entre les arts. De leurs longues discussions sont ainsi nées ces compositions vibrantes et appuyées, interprétées par le groupe belge Echo Collective. Si l’ensemble n’a pas à proprement parler un droit-fil, on y reconnaît partout ce qui faisait l’immense talent de Jóhann Jóhannsson : la finesse de sa lecture instrumentale et l’intuition de sa main, capable de commander en un instant violence ou douceur, ordre ou chaos, affects ou raison. Souvent inquiétant (Zurich), parfois dramatique (Arc), cet album rappelle aussi comment la gradation et la nuance des intensités peuvent parfois tirer des larmes (Stuk). Jóhann Jóhannsson nous manquera toujours.

12 Conversations With Thilo Heinzmann ★★★ 1/2 Néoclassique Deutsche Grammophon