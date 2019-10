Dany Bédar, Dany Bédar

Réessayer Dany Bédar ? C’est le syndrome Nickelback : on décide un jour qu’on trouve La Chicane impossible à régler, et boum, fini à vie. Injustice, non ? Premier album solo en sept ans, l’occasion est là. Constats : l’approche country-folk-pop est plutôt agréable, la voix aussi. L’album roule aisément sur l’autoroute, cruise control à 110 km/h. La volonté de raconter les joies et aléas d’une vie est louable, notable dans La moitié de moi, dans Joséphine (LA réussite de l’album). Si seulement simplicité ne rimait pas autant avec banalité, pour peu qu’il y ait des images avec du relief, on dirait peut-être oui. Mais c’est désespérément lisse, tellement tapisserie qu’on oublie que ça joue, au point où la bande sonore du roadtrip promis se fond au décor et disparaît. Ce n’est pas la séquence semi-funk à flancs blancs d’Un incident dans la vallée qui va titiller les tympans. Arrivé à Quand tu danses, on frappe un mur : plus MOR (middle of the road), tu meurs de ton vivant. Ou tu te sauves en courant.

