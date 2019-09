The Lost Tapes, Ian & Sylvia

L’extraordinaire série documentaire Country Music de Ken Burns aura fait la part belle aux pairages de la scène et de la vie : amours, trahisons, pardons, ruptures, tout se vit dans les refrains partagés par les Tammy Wynette-George Jones et autres tourtereaux chantants. C’était pareil de notre bord de la frontière : un double album de performances inédites d’Ian et Sylvia Tyson, couple royal du folksong canadien, les inscrit au même hôtel des cœurs brisés. Au-delà de leur immortelle Four Strong Winds et leurs morceaux traditionnels, le répertoire du tandem était très, très country, constate-t-on : de Jimmie Rodgers (Jimmie’s Texas Blues) à Buck Owens (Together Again), de Ray Price (Heartaches by the Number) à Lefty Frizzell (That’s the Way Love Goes), leurs trémolos se prêtaient idéalement à ces flots de joies et de peines. Notez : la légendaire Lucille Starr (oui, celle du fameux album The French Song) se joint au couple pour deux chansons. Eh, Burns, la contrée country, c’est aussi nous !

Ian and Sylvia - Crying Time