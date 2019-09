Reprises vol. 2 / xX3m0 $0ng$ 2 $! nG @L0nG 2Xx, Safia Nolin

Voilà l’automne. Les journées raccourcissent. Safia Nolin lance un nouvel album de reprises tristounettes — son premier était paru en novembre 2016 — en plus d’un EP de versions de chansons emo de Paramore et de My Chemical Romance, entre autres, qui tireront quelques larmes aux ados ayant pleuré sur ces refrains. Safia, la déprime faite folk, une posture pleinement assumée, sourire en coin (hilarante pochette !), toujours avec cette même indéniable sincérité qui transperce ses meilleures interprétations : l’étonnante Et cetera (de… Gabrielle Destroismaisons), Destin (Céline Dion), Tous les cris les S.O.S. (avec Alexandra Stéliski au piano) et cette sombre version de Tu ne sauras jamais (Les B.B.). L’émotion passe cependant moins sur sa version amorphe de Je t’oublierai, je t’oublierai et, aussi talentueuse soit-elle, Sofia ne fera jamais de Un ange qui passe (Annie Villeneuve) une bonne chanson. La surprise ? Cette reprise de nulle autre que Lorie avec son ex-Pomme, la tendre et magnifique Je serai (ta meilleure amie).

Reprises vol. 2 / xX3m0 $0ng$ 2 $! nG @L0nG 2Xx ★★★ Pop Safia Nolin, Bonsound