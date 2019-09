Expansion Pack, Les Louanges

Si cet Expansion Pack de quatre nouvelles chansons (plus une brève chute) est une indication de la suite de l’aventure, Les Louanges s’enlignent pour pondre encore quelques albums classiques. Plus près des fusions rap/néo-soul de Kekaula, Tercel et Romains que de la chanson funk à la Pitou, Vincent Roberge embrasse à fond, et avec brio, le son californien des Anderson .Paak, Kendrick Lamar et cie. Loin de faire une pâle copie de ce genre de groove organique, l’auteur-compositeur-interprète raffine encore mieux ses orchestrations (cuivres et synthés magnifiques) pour offrir ces perles que sont Attends-moi pas en ouverture (un texte sur sa nouvelle vie incompatible avec une relation stable) et la sublime Parc Ex. Sur les suivantes, Les yeux sur la balle et Drumz, la rythmique se durcit, hip-hop au tapis, avec les collaborations de Robert Nelson et Marky Lavender. C’est fameux, la plus éloquente adéquation entre notre langue vernaculaire et l’esthétique musicale moderne depuis la parution de l’album 4,99 $ d’Alaclair Ensemble.



Écoutez Attends-moi pas

Expansion Pack ★★★★ 1/2 Pop Les Louanges, Bonsound