Céline Dion reporte ses quatre premiers concerts à Montréal

Céline Dion repousse ses concerts prévus au Centre Bell à Montréal, en raison d’un virus à la gorge. Son équipe a annoncé mercredi soir que les quatre spectacles de sa tournée Courage dans la métropole prévus les 26, 27, 30 septembre et 1er octobre sont reportés au mois de novembre. « Sous stricte ordonnance de son médecin, Céline devra prendre une semaine de repos pour se remettre pleinement et prévoit reprendre la scène du Centre Bell le vendredi 4 octobre et le samedi 5 octobre prochains », est-il écrit. Les détenteurs de billets des spectacles seront automatiquement valides pour les spectacles reportés au mois de novembre. Ils devront toutefois conserver leurs billets originaux.