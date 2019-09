Un album posthume de Leonard Cohen est attendu en novembre

Le regretté auteur-compositeur-interprète montréalais Leonard Cohen a laissé derrière lui un nouvel album.



Sony Music a annoncé vendredi que Thanks for the Dance paraîtra le 22 novembre.



L’album posthume a été produit par le fils du musicien, Adam Cohen.



Selon la maison de disques, Adam Cohen a pu terminer plusieurs des nouvelles chansons en s’appuyant sur des «esquisses musicales» enregistrées avant la mort de son père, en 2017.



Le jeune Cohen s’est entouré d’artistes tels que Damien Rice, Feist et Jennifer Warnes pour donner vie à l’album.



Le premier extrait, The Goal, a été lancé dans une vidéo en ligne, vendredi.





Des timbres de Leonard

Par ailleurs, Postes Canada doit dévoiler vendredi un nouvel ensemble composé de troistimbres rendant hommage au regretté chanteur Leonard Cohen.

Leonard Cohen est décédé à Los Angeles le 7 novembre 2016 à l’âge de 82 ans.

Postes Canada a indiqué qu’elle produira quatre millions de timbres, nombre qui, à son avis, suffira pour répondre à la demande des amateurs et des collectionneurs du monde entier.

Le public pourra se procurer ces timbres à partir de samedi, ce qui aurait été le 85e anniversaire de naissance de Leonard Cohen, alors que Postes Canada organisera un événement spécial dans un bureau de poste du centre-ville de Montréal.

Les motifs des timbres sont des secrets bien gardés et ils seront dévoilés vendredi, lors d’un événement qui se déroulera sous l’immense murale de Leonard Cohen sur la rue Crescent, qui est devenue un symbole du paysage montréalais.

Jim Phillips, directeur des Timbres et services connexes à Postes Canada, a déclaré que la société d’État avait travaillé en étroite collaboration avec la famille et la succession du chanteur pour s’assurer que les timbres rendent un hommage approprié.