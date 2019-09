Robot Language Lessons Remixed, Artistes variés

Le plus remarquable de cet album de remixes du compositeur 8b, c’est la somme d’années d’expérience sur la scène électronique montréalaise des remixeurs mis à contribution. Mateo Murphy, Pheek, Claire, Pfreud, maires et mairesses des nuits chaudes, piliers du groove local ! Le vétéran Murphy offre une des meilleures relectures de l’album en construisant une armature techno sur Bacon, originalement doux et coulant. Pheek apporte une touche glaciale à My Mother Was a Tape Deck, la rendant moins rugueuse et rythmiquement plus articulée. À la fin de l’album, Claire étire 2012, l’expurge de ses sonorités primitives pour lui donner plus de folie et plus de souplesse, puis Pfreud, jovial et éternel porte-étendard de la tradition disco-house montréalaise, déroule une interprétation hypnotique et irrésistiblement dansante de Flood. Des collaborateurs chiliens mettent aussi la main à la pâte, dont Cinturón Negro pour la plus expérimentale relecture de l’album, une Robots désarticulée et surprenante.

Robot Language Lessons Remixed ★★★ 1/2 Électronique Artistes variés, Icewa