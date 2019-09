La fondation SPACQ à l’ère de la misère numérique

Il y a un éléphant dans la pièce. Ou plutôt, dans la tour de la Banque Nationale, en ce lundi soir d’annuelle remise de prix (et de chèques pas négligeables) par la Fondation SPACQ (Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec). Un éléphant rachitique, sous respirateur artificiel. Un éléphant néanmoins. Qui barrit. Fort. Un éléphant qui n’en peut plus de porter les auteurs et les compositeurs québécois, faute de fortifiant.

Pour tout dire, l’éléphant ne s’est pas invité tout seul. C’est par les mots de Nelson Minville qu’on a d’abord entendu le barrissement, dimanche soir. Ça a retenti sur sa page Facebook. Et les auteurs et les compositeurs l’ont entendu. Comment n’auraient-ils pas entendu cette longue plainte d’animal souffrant, relayée par Nelson Minville ? Lisez son mot à voix haute, ça s’entendra mieux. Il l’a intitulé : « La musique au temps du numérique ».

Le grand préambule

Et ça va comme suit. « Aujourd’hui 15 septembre, c’est jour de paie, les auteurs et compositeurs reçoivent leurs redevances trimestrielles des droits mécaniques [droits de reproduction]. Pour Spotify, pour trois mois, j’ai compilé quinze de mes titres les plus écoutés (comme parolier ou coparolier [...])… J’arrive à 465 687 écoutes pour des redevances de 32,81 $. En comparaison, 6874 ventes physiques [CD] me rapportent, toujours comme parolier, 131 $ (une fortune si on compare au numérique), mais il ne se vend presque plus de disques. Pour ajouter à l’incongruité de la chose, il n’est pas rare que l’on me demande si on peut utiliser une de mes chansons gratuitement (émissions de télé, événements, etc.). Habituellement cette demande vient d’une personne qui a un salaire fixe, des vacances payées, droit au chômage, des assurances dentaires, etc., et qui croit que sa demande va me faire plaisir ! Bon dimanche les amis(es) !!! »

Il se trouve que Nelson Minville présente l’un des prix de la soirée de la SPACQ : il remet une bourse de 10 000 $. Contraste notable avec les chiffres mentionnés dans son mot. Contraste ? Terrible disproportion, oui, qui confère aux onze bourses de 10 000 $ et aux huit de 5000 $ quelque chose d’indécent et de vital en même temps. En tant qu’encouragement, ces chèques signés par les hauts placés de Fiera Capital, Industrielle Alliance, Bell Média et autres Power Corporation ont certes leur place dans le portrait financier d’une vie d’artiste, mais quand les créateurs y trouvent plutôt un sursis, ça ne va plus.

Des prix, et puis après ?

« Je suis contente de l’aspect pécuniaire », ne manque pas de mentionner Lydia Képinski en recevant le 5000 $ du prix Dédé-Fortin. « Ça serait cool de se trouver un plan pour survivre à court terme… » lance-t-elle aux fortunés en présence. Pour une Lydia, une Sara Dufour, un Matiu, un Marc-Antoine Beaudoin, un Frédérick Baron, une Alexandra Stréliski, le chèque reçu lundi soir, aussi mérité soit-il, change tellement la donne que ça ressemble au gros lot de la loto. « J’espère que le gouvernement fédéral va prendre les bonnes décisions et obliger les GAFA à payer leur part », de proposer Frédérick. « Je pensais pas recevoir un prix par Hydro-Québec, ça va me permettre de payer mes 600 $ [de compte] en souffrance », d’ajouter Alexandra.

Oui, les hommages, les honneurs et les bourses vont à des artistes plus que méritants, là n’est pas la question, et la liste des lauréats — incluant Paul Daraîche, Lucien Francoeur, Marjo, Simon Leclerc, Dan Bigras, Kevin Parent, Corneille — impressionne avec raison : ça en fait, des contributeurs essentiels à notre répertoire, dans le même siège social en même temps ! Mais on peut se demander qui, parmi ces anciens débutants et ces anciennes débutantes, parviendrait à se faire connaître et vivre en 2019 de son art chansonnier. Une histoire de la chanson québécoise sans Stéphane Venne, sans Lucien Francoeur, sans Marjo ? Inimaginable ? « Triste réalité », commentera Nelson Minville. Ce qui n’empêchera pas tous ces créateurs d’écrire d’autres chansons. « À temps partiel… »