Yannick Nézet-Séguin à l’Orchestre Métropolitain… pour la vie!

L’Orchestre Métropolitain a annoncé ce lundi à la Place des Arts à Montréal le renouvellement à vie du contrat de son directeur artistique et chef principal Yannick Nézet-Séguin.

Le petit garçon qui rêvait d’être pape ou chef d’orchestre est devenu chef d’orchestre avec un mandat de pape ! Comme Herbert von Karajan avec le Philharmonique de Berlin jadis, l’orchestre c’est lui. L’engagement d’une durée illimitée d’un chef qui a accédé à une telle renommée et carrière internationale est évidemment un coup majeur et un tournant dans l’histoire de l’Orchestre Métropolitain, puisque nul ne pourra plus dire désormais : « Mais qu’adviendra-t-il quand Yannick Nézet-Séguin partira ? », avec les sous-entendus « car sa carrière l’appellera forcément ailleurs » ou « l’orchestre sans lui… ».

Une question de confiance

De la part du chef, qui entame sa 20e saison à la tête de l’orchestre, cet engagement est un important signe d’attachement à sa ville, ce que le musicien a d’ailleurs souligné dans le communiqué diffusé : « C’est un moment très fort pour les musiciens de l’OM et pour moi-même, le début d’un nouveau chapitre. Montréal est ma ville natale, mon port d’attache ; c’est la ville où je suis né, où j’ai grandi, où habite ma famille, où j’ai reçu ma formation musicale. Et l’Orchestre Métropolitain, c’est ma première grande famille musicale. […] Ils m’ont fait confiance dès le début, alors que j’avais tout juste 25 ans. La confiance était mutuelle, et notre relation s’est soudée depuis 20 ans. Nous sommes désormais inséparables. »

L’idée d’un mariage germe depuis plusieurs années. Ce 20e anniversaire semblait le bon moment pour un chef qui souligne lui-même les vertus de la patience : « Ensemble, nous avons cultivé la valeur du travail, celle de la patience ; nous avons poursuivi notre rêve, celui du dépassement dans la réalisation de notre but commun, le partage de notre amour de la musique. » Quant à la direction de l’orchestre, par la voix de Jean R. Dupré, président-directeur général, elle ne peut que se réjouir d’un « engagement sans limite de temps avec le chef d’orchestre que tout le monde rêve d’avoir et qui, par surcroît, est un Montréalais amoureux de sa ville, et avec qui nos musiciens vivent une relation humaine extraordinaire, saine et musicalement enrichissante. »

Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien, déclare : « Nous pouvons être fiers de cette grande page d’histoire qui s’écrit sous nos yeux. » Ce sentiment est partagé par Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications du gouvernement du Québec, : « Si la richesse de la culture musicale québécoise n’est plus à défendre, elle peut se targuer de compter sur la loyauté de l’un de ses meilleurs ambassadeurs, notre Yannick national, qui démontre une fois de plus sa sensibilité et son grand attachement au Québec en posant un geste d’engagement qui nous rend très fiers ».

Quant à Valérie Plante, mairesse de Montréal, elle voit dans cette annonce « la preuve que Montréal est non seulement une ville aux talents extraordinaires, mais que les artistes sentent qu’ils y ont leur place et souhaitent y laisser leur empreinte ».

Ce nouveau contrat prolonge donc indéfiniment le précédent qui s’arrêtait au terme de la saison 2020-2021.