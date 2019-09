Première tournée en Asie pour Les Violons du Roy

Le Devoir a appris qu’une tournée en Chine et en Corée du Sud marquera cette année le 35e anniversaire des Violons du Roy.

Un projet en gestation depuis plus de deux ans, quasiment abandonné au printemps dernier, vient de se concrétiser. Dans un peu plus de six semaines, Les Violons du Roy s’envoleront pour Séoul, où débutera, le 29 octobre une tournée de cinq concerts qui amènera les musiciens à Shanghaï, Nanjing, Xi’an et, finalement, le 5 novembre, à Pékin.

Cette 52e tournée internationale de l’ensemble, qui aura lieu sous la direction de Jonathan Cohen, est la toute première en Asie. La rareté de cette destination se comprend, car le marché asiatique n’est pas très friand d’ensembles associés à la musique baroque. « D’ailleurs la musique que l’on nous a demandé de jouer tournait autour des compositeurs tels que Haydn, Mozart et Beethoven », nous confirme Laurent Patenaude, codirecteur général et responsable de l’administration artistique des Violons du Roy.

Dans les faits, le programme « a été conçu autour du dernier concerto de Mozart, le 27e », joué par Marc-André Hamelin. Il comprendra la Symphonie n° 83, La poule, de Haydn, et la Symphonie n° 40 de Mozart. « La notoriété de Marc-André Hamelin en Chine et en Corée a facilité la concrétisation du projet », se réjouit Laurent Patenaude, qui a bataillé ferme pour réunir les fonds nécessaires. Le partenariat de la ville de Québec avec celle de Xi’an a été un des éléments permettant de débloquer des moyens de même que l’aide de plusieurs commanditaires.

Le projet a été si longtemps sur le fil du rasoir que le concert n’a pas été intégré à la saison québécoise des Violons du Roy. Sa réalisation n’entraînera pas de programmation additionnelle ici. « Le concert sera préparé et répété sur place », nous confirme Laurent Patenaude. D’ailleurs, la tournée n’est pas encore officiellement annoncée. Les fidèles des Violons seront informés lors du concert d’ouverture dans deux semaines. La tournée sera organisée par Askonas Holt, qui présente Les Violons du Roy dans tous les pays, en dehors de l’Amérique du Nord. Askonas Holt est aussi l’agence de Bernard Labadie et de Jonathan Cohen.