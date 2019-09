The Practice of Love, Jenny Hval

Quel contraste entre The Practice of Love, septième album de l’auteure, compositrice, interprète et écrivaine Jenny Hval, et l’abrasif et farouche Blood Bitches d’il y a trois ans ! Sur ce bref album (huit compositions, 35 minutes), la Norvégienne à la voix angélique couche ses réflexions féministes et existentielles sur des rythmiques électroniques beaucoup plus envoûtantes et accueillantes que dans ses explorations avant-gardistes passées. Breakbeats planants de Lions et High Alice en ouverture, ambient sur le poème The Practice of Love et sur Thumbsucker (le saxophone y est évocateur), pulsions étonnamment trance sur la puissante Accident, vaguement « garage » sur l’épatante Six Red Cannas et carrément prog-house sur Ashes to Ashes, la chanson la plus pop du plus pop album de sa passionnante discographie. Avec l’aide de ses amies musiciennes et poètes Vivian Wang, Laura Jean et Félicia Atkinson, Hval offre surtout un disque intime et candide, porté par son infaillible instinct mélodique.



The Practice of Love ★★★★ 1/2 Électronique Jenny Hval, Sacred Bones