La totale. Onze disques, onze spectacles complets. Et consécutifs. Tout ce qu’enregistra RCA du retour à la scène d’Elvis, après neuf ans de surplace à Hollywood. La dernière portion des quatre semaines de résidence à l’International Hotel de Las Vegas en août 1969 : cinq « Dinner Shows », six « Midnight Shows ». Qui diable veut se taper onze fois le même spectacle ? J’y retourne chaque soir depuis que j’ai reçu le coffret. Soufflé, soufflé, soufflé. Encore plus qu’avec l’Elvis des années 1950, on a là le meilleur du meilleur : l’orchestre est aussi déchaîné que le chanteur (James Burton, quels solos !), et les versions des All Shook Up, Hound Dog et Mystery Train (en doublé d’enfer avec Tiger Man) frappent au plexus comme jamais avant ou après. Elvis rock ! Blues ! Funk ! Faut l’entendre rugir dans My Babe, hacher menu Rubberneckin’, brasser Baby What You Want Me to Do et What’d I Say. Faut l’entendre raconter sa vie en onze minutes non censurées. J’ai chaud rien qu’à l’écrire. Essentiel.

Live 1969, Elvis Presley ★★★★★ Coffret Elvis Presley, RCA / Sony Legacy