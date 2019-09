Girolamo Kapsberger, Libro Primo & Libro Quarto d’Intavolatura di Chitarrone. Jonas Nordberg (théorbe)

Girolamo Kapsberger ★★★★ 1/2 Classique Libro Primo & Libro Quarto d’Intavolatura di Chitarrone (extraits). Jonas Nordberg (théorbe). BIS-2417.

Enregistré de somptueuse manière, avec un son d’une grande richesse de timbre et à parfaite distance de l’instrument en stéréo et multicanal, ce disque s’ajoute aux quelques grandes réussites dans la discographie de Giovanni Girolamo Kapsberger (ou Kapsperger, selon les éditeurs), qui publia son premier recueil de pièces pour théorbe en 1604 à Venise. Un disque d’airs, de villanelles et de pièces pour luth avec Guillemette Laurens, Luca Pianca et Enrico, paru en 1995 chez Teldec, avait beaucoup fait pour sortir d’un injuste oubli ce compositeur, né à Venise de parents allemands. L’excellente notice d’Anne Marie Dragosits a raison de mettre en parallèle le génie de Kapsberger au théorbe et celui de Frescobaldi au clavecin : « Les toccates de Kapsberger, dont la première est parue 11 ans avant celles de Frescobaldi, étaient peut-être encore plus théâtrales et harmoniquement extrêmes […]. » Disque à la fois superbe et musicalement important, donc.