Blume, Nérija

Il a tout pour plaire, cet orchestre londonien, mais il gagnerait à montrer davantage de cette folie et de cette volatilité qui fait la marque de la nouvelle scène jazz britannique. Le septet féminin (exception faite du bassiste) rassemble des compositrices et instrumentistes trempant dans plein d’autres projets, comme la saxophoniste ténor Nubya Garcia aperçue au dernier FIJM avec le tubiste Theon Cross. Elle signe les plus suaves compositions de cet attachant album (Unbound et la chanson-titre) marqué par de somptueuses orchestrations de cuivres et quelques solos lumineux. Les influences afrobeat, grime et hip-hop digérées par cette nouvelle génération de musiciennes et musiciens anglais sont toutefois timidement exprimées sur le premier album complet du groupe : il y a bien la formidable EU (Emotionally Unavailable) composée par la saxophoniste alto Cassie Kinoshi en plein milieu de l’album, les traces de rythmes afrobeat et afro-caribéenns qui pointent sur Last Straw et Swift, mais ces influences sont timidement développées.



Écoutez Last Straw

Blume ★★★ 1/2 Jazz Nérija, Domino