Fear Inoculum, Tool

Dire que les fans attendaient ce cinquième album du groupe-culte prog-métal américain Tool est un euphémisme. Treize ans d’attente depuis la sortie du décevant 10,000 Days ! Fear Inoculum rassure dès la première écoute : le groupe est encore à même de pondre des motifs de guitare qui prennent aux tripes, la voix de Maynard James Keenan est toujours aussi claire et imposante, et les structures rythmiques sont à nouveau complexes et recherchées. Sauf pour quelques passages bien croustillants comme la seconde moitié de l’excellente Descending, Fear Inoculum est moins pesant qu’Aenima (1996) et Lateralus (2001) ; Tool compense toutefois en ajoutant une dimension tribale à ses riches envolées percussives, donnant une nouvelle dimension à sa formule prog-rock-métal. En contrepartie, le discours mystico-existentiel qui habite les textes paraît aujourd’hui dépassé, même caricatural. Le groupe s’apprête à lancer sa tournée nord-américaine. On prie toujours pour que des concerts au Québec finissent par être annoncés…



Écoutez Fear Inoculum

Fear Inoculum ★★★ Rock progressif Tool, RCA