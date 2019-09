LC01, Low Chord

Ce nouveau projet ambient du musicien Scott Orr et du pianiste Gareth Inkster, assez inattendu dans le catalogue d’Other Songs, a deux choses pour lui : un grain immensément entêtant et l’éclat mystérieux des quêtes de sens métaphysiques. Curieuse créature, donc, que ce LC01, qui superpose ses couches modestement expérimentales avec beaucoup d’intuition : un grésillement de fond lo-fi et les humeurs d’un synthétiseur Moog servent de charpente aux improvisations au piano et à la guitare classique, elles-mêmes servant de tremplin à l’écho grave ou aérien que renvoie le collage. L’effet laisse l’impression… d’un chatouillis, d’un murmure à l’oreille. L’oscillation de l’ensemble se fait quelque part sous la surface d’une eau électrique, rappelant parfois une pluie régulière (Clipps), le crépitement d’un feu (In A) ou le vent continu d’une balade alpine (Walkk). Si l’insistance des séquences — surtout sur Fan Am — et la relative simplicité des mélodies peuvent agacer, elles feront aussi apparaître d’autres motifs, d’autres sens.

LC01 ★★★ 1/2 Ambient Low Chord, Other Songs