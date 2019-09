Brigitte Fassbaender, «The Brigitte Fassbaender Edition»

Il est des monstres sacrés du chant dont l’aura est immense en Europe, mais dont l’envergure n’est pas reconnue à sa juste valeur en Amérique du Nord. La mezzo-soprano Brigitte Fassbaender, qui fêtait son 80e anniversaire en juillet dernier, est de ces icônes. Fassbaender a été la mezzo-soprano de référence du répertoire allemand dans le dernier quart du XXe siècle, enregistrant le Chant de la terre de Mahler avec Carlo Maria Giulini, tout en étant l’incontournable Octavian du Chevalier à la rose de Carlos Kleiber. Il existe pourtant un lien entre Fassbaender et Montréal, puisque quasiment deux disques de ce coffret — les Möricke-Lieder de Wolf (CD 5) et les Lieder de Liszt (CD 7), avec Jean-Yves Thibaudet — ont été enregistrés à Montréal, en 1990 et en 1992. Le coffret s’adresse surtout à ceux qui veulent faire connaissance avec la voix et le tempérament dramatique de cette chanteuse. Ses admirateurs ont ses Schubert, Schumann, Loewe, Strauss et autres lieder qui remplissent 9 des 11 CD.



Écoutez un extrait

Brigitte Fassbaender ★★★★ classique « The Brigitte Fassbaender Edition ». Airs et Lieder. Accompagnateurs et chefs divers. DG 11 CD 483 6913.