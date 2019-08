Dans ma main (remixes), Jean-Michel Blais

Compte tenu du caractère occasionnellement électronique des chansons de l’album Dans ma main paru en mai 2018, ce mini-album de quatre relectures remixées était attendu. Le compositeur et pianiste a donc contacté quatre remixeurs montréalais, à commencer par CRi qui offre son agréable interprétation de Blind, envoûtante par sa basse qui traîne sur la note et ses synthés ambianceurs, mais un brin prévisible. La compositrice Foxtrott revisite la chanson-titre de l’album, le remix le plus emballant du EP : entre les siennes, Dans ma main traite respectueusement le jeu et le motif de piano de Blais tout en lui donnant une impulsion nouvelle à coups de contretemps chaloupés. C’est franchement superbe. Enfin, CFCF et Kid Koala s’attaquent tous deux à la même composition, Roses, qu’on écoute comme un diptyque puisque tous deux privilégient une visionambient, délicate quoique chargée de textures sonores et de bruitages qui s’harmonisent bien à l’envolée harmonique de l’originale.



Écoutez dans ma main (FOXTROTT remix)

Dans ma main (remixes) ★★★ 1/2 Électronique Jean-Michel Blais, Arts & Crafts