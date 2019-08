Zoklo, Obia le Chef

Il y a pourtant dans ces six nouvelles chansons l’alléchante prémisse d’un nouvel album, mais Obia le Chef a choisi d’en faire l’addendum de l’excellent Soufflette paru en mai 2018. Ou plutôt l’envers de la médaille : sur l’album, le Chef était baveux et frondeur, sur l’EP Zoklo il est au contraire vulnérable et introspectif. Sur une production de High Klassified, Navette donne d’abord le ton, la mélodie en mode mineur, le texte en constat d’impuissance. Produit par le jeune DoomX (de Planet Giza, il signe aussi le son de Blé Doubler), Soussa, en duo avec la sensation Tizzo, est une bombe qui garde le profil bas, mais c’est sur M.I.A. (et sa rythmique trap délicate) et la lugubre Dombo qu’Obia garde ses meilleures rimes. Il ne s’appelle pas le Chef pour rien : la prosodie adroite, le vocabulaire coloré, les métaphores qui frappent l’imaginaire. C’est Obia à cœur ouvert, appuyé par des collaborateurs de haut calibre (Vince Carter, le méconnu Anglesh Major, FouKi sur la plus légère New Man). Lancement le 5 septembre au Don B Comber à Montréal.



Écoutez Soussa ft. Tizzo

Zoklo ★★★★ Hip-hop Obia le Chef, 7e Ciel