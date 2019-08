Pour Bruckner seulement

L’Orchestre de la Francophonie donnait mercredi à la Maison symphonique le concert de clôture de sa 19e saison estivale. Rappelons que cette formation de jeunes musiciens de plusieurs pays se renouvelle chaque année et que, donc, la construction du niveau musical est un éternel recommencement. Celui du millésime 2019 est très bon avec, notamment, des cordes graves (violoncelles et contrebasses) et des cuivres solides. Cela tombe bien, puisque ce sont deux piliers sur lesquels Bruckner construit ses cathédrales sonores.

Jean-Philippe Tremblay avait choisi la 6e Symphonie de ce dernier comme apothéose de sa saison. Il a eu raison. Moins populaire que les trois dernières symphonies, la Sixième est une partition admirable avec, notamment, un adagio solennel qui gagne à être réécouté et médité. C’est dans ce mouvement que les jeunes violons ont montré quelques limites de cohésion de grains sonore et de justesse.

Quant à l’approche interprétative, Jean-Philippe Tremblay a été en totale cohérence avec les interprétations brucknériennes que nous avons entendues de lui depuis plus de dix ans. Nous aimons beaucoup ces manière et vision issues de la terre et qui regardent de temps à autre au ciel (Bruckner dédiait peu ou prou toutes ses compositions à Dieu), alors qu’aujourd’hui, on a tendance à transformer la foi du charbonnier du compositeur en mysticisme planant. Le Bruckner de Jean-Philippe Tremblay a donc du mordant et ne s’appesantit pas. C’est absolument remarquable dans le 1er volet, dans la transition si fluide et naturelle vers le second thème, et un rien frustrant dans le 3e thème, la grave marche funèbre, de l’adagio, un peu vidée de son pathos. Les jeunes musiciens se sont dévoués à la tâche et ont tenu la distance.

Une gênante première partie

Le concert débutait par Animal-Machine, oeuvre d’un compositeur de 30 ans, Alexandre David. Animal-Machine juxtapose les sons acoustiques de l’orchestre et des sons électroniques animaliers circulaires à l’étage. Alexandre David ne manque pas d’idées pour tromper l’ennui du public, puisque les musiciens de l’orchestre se mettent à se déplacer dans la salle. Cela pourrait être autre chose qu’anecdotique si tout ce charivari n’était pas gratuit. Si, par exemple, en plaçant les violons de part et d’autre du public au parterre, leurs émissions sonores n’étaient pas couvertes par les sons enregistrés. Le reste n’est que gesticulations : le chef remplacé par la violoncelliste, par exemple. Les bonnes idées sont rares : une confluence entre les métallophones et la bande sonore, par exemple. Le compositeur a ensuite oublié d’exploiter cette alchimie.

Tout cela n’était rien à côté de ce que l’on pourrait appeler un grand moment de solitude : le 2e Concerto de Liszt qu’a tenté de mémoriser et de jouer Anne-Marie Dubois. Chaque établissement connaît ainsi ses rendez-vous auxquels on préférerait ne pas assister : on se souvient à l’OSM du 1er de Tchaïkovski du duo Peter Ruzicka, ex-intendant du Festival de Salzbourg, et Alexander Paley, professeur de piano de Mademoiselle Nagano ; d’un concerto pour guitare électrique aux Violons du Roy, de Yuli Turovsky et I Musici recommençant le finale du 2e Concerto de Chostakovitch et se plantant au même endroit, de l’intronisation publiqueen plein concert de l’Orchestre Métropolitain de Yannick Nézet-Séguin au doctorat honoris causa de l’UQAM, ou de l’Orchestre de chambre McGill engageant sa commanditaire en soprano de sa 9e Symphonie de Beethoven.

On retiendra donc les paroles d’Alexis Pitkevicht, directeur général de l’orchestre, avant le concert, disant qu’il n’y aurait pas eu de concert à la Maison symphonique de Montréal ni de tournée pour l’orchestre sans la générosité de Roger Dubois et de sa société Canimex. Sans lui, nous n’aurions pas eu cette merveilleuse aventure musicale et cette très belle 6e Symphonie de Bruckner. Sans lui, beaucoup de choses en musique ne pourraient avoir lieu. Sa fille devrait choisir la prochaine fois une oeuvre plus abordable que le 2e Concerto de Liszt.