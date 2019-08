International, Johnny Hallyday

Hold Back the Sun. La première des centaines de chansons ici rassemblées me ravit : bon signe. De quoi s’agit-il ? De Retiens la nuit, la tendre ballade d’Aznavour-Garvarentz, réenregistrée en 1962 à Nashville, réarrangée en country par Jerry Kennedy, lors des sessions de l’album Sings America’s Rockin’ Hits. On obtient en reproduction miniature l’édition… argentine. C’est le principe de cette collection : dans tout un tas de pays, les succursales se concoctaient des disques pour le marché local. Avec, en Espagne, en Italie, des adaptations dans la langue du pays. On se promène ainsi du Venezuela au Pérou, d’Afrique du Sud au… Canada. Où l’on retrouve le double de la série « Plein feux sur… » lancée après la « tournée canadienne » de 1970. Une merveille, avec tout ce qui a compté pour Johnny dans les classements québécois, dont Le mauvais rêve, oubliée en France, numéro un à CJMS et dans Photo-vedettes.La compilation essentielle. Merci, dit le fan fini.

Johnny Hallyday - Le Mauvais Rêve