Till Fellner, Liszt: années de pèlerinage – 1re année

Un enregistrement du précieux pianiste autrichien Till Fellner, qui a gravé pour ECM les Concertos nos 4 et 5 de Beethoven avec Kent Nagano à Montréal, est toujours un événement. Celui-ci moins que d’autres, cependant. Discrètement, l’inscription « In Concert » se mêle à la couverture. Et, en effet, nous voilà recevant en 2019 deux captations disparates. La 1re année de pèlerinage de Liszt a été enregistrée en juin 2002 au Musikverein de Vienne, alors que l’Opus 111 de Beethoven date d’octobre 2010 à Middlebury. Franchement, Fellner pense-t-il vraiment qu’il ne fera jamais mieux dans l’Opus 111 que lors de cet excellent concert d’il y a neuf ans capté à légère distance sur un piano aux graves mous et aux aigus clinquants ? Il y a des studios d’enregistrement pour régler ces paramètres, tout soupeser afin de marquer une discographie de plus de 100 versions ! Pour qui a oublié que Bertrand Chamayou a enregistré les Années de pèlerinage, la version Fellner intéressera ceux qui fuient une approche trop démonstrative et musclée de Liszt.

Till Fellner interprète les Cloches de Genève de Liszt