Safia Nolin justifie sa décision de se dénuder dans une vidéo

La dernière vidéo de Safia Nolin, Lesbian Break-up Song, tirée de l’album Dans le noir, montre des corps nus de femmes, du début à la fin, dont celui de la chanteuse québécoise. Sur les réseaux sociaux, Safia Nolin s’est exprimée à propos de cette démarche artistique audacieuse montrant des corps qui ne sont pas « là pour être jugés, ou pour être désirables. Ce sont des corps qui sont là pour exister, c’est tout », a-t-elle écrit. L’artiste, qui sera en spectacle ce mercredi dans le cadre du festival Fierté Montréal, a également affirmé qu’elle n’aimait pas vraiment son corps, même si elle était à l’aise avec son image, mais que ce tournage avait été une bénédiction « pour [son] cheminement, [son] estime et [son] futur ». La vidéo a été réalisée par le studio Bien à vous et l’équipe de The Womanhood Project.