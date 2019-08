Bach Co, Les Accents / Thibault Noally

Comment faire pour attirer l’attention sur un disque d’œuvres de Fasch, Graun, Förster, Telemann, Heinichen et parvenir à le vendre ? Thibault Noally, violoniste et directeur musical de l’ensemble Les Accents, a trouvé la solution : insérer deux œuvres de Bach (leet le, que l’on connaît plutôt au clavecin) et intituler son CD. C’est très malin. Mais le disque, au fond, est, musicalement, tout aussi malin. Si l’idée était d’enregistrer Bach, en voici donc un peu, avec un généreux entourage (70 minutes de musique). Si l’idée était de faire découvrir des concertos baroques auxquels on ne prête pas attention, parce que composés par des « petits-maîtres », ils sont idéalement mis en valeur avec une palme pour lede Johann Friedrich Fasch et la primeur d’un concerto de Christophe Förster. Le jeu sérieux, « baroquement » cultivé et sobre de Noally est celui d’und’un collectif, et non celui d’un soliste qui parade. Un très beau CD.

Bach Co ★★★★ Classique Les Accents / Thibault Noally