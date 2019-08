The Big Day, Chance the Rapper

La bonne nouvelle, c'est que Chance the Rapper est désormais un heureux époux. La moins bonne, c'est que de faire son mariage le thème de son premier album officiel n'est pas garant du même bonheur ; 22 chansons donnent 80 minutes, une bonne vingtaine de trop qui diluent la créativité du sympathique rappeur et éparpillent ses idées musicales. Un trait souligné par le fouillis d'invités disparates sur cet album : de Shawn Mendes à Nicki Minaj, en passant par Gucci Mane et Death Cab for Cutie. L'excellente Megan Thee Stallion, elle, se démarque sur Handsome, l'une des meilleures pièces de ce disque trop long. Faisons le tri, en préférant elles aux fondations gospel, R & B et rap, sur lesquelles Chance brille. aux compositions ouvertement pop. Magnifque et solennelle. We Go Hish ! Et cette I Got You (Always and Forever), hommage au R & B des années 1990! Sun Come Down, pour le texte et l'interprétation, sur une belle et sobre rythmique trap soul. Disque inégal s'il en est, on préférera le réécouter en pièces détachées.



