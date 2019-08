Tu ne te retourneras pas, Hazy Montagne Mystique

Fondateur du foisonnant et exploratoire label montréalais Jeunesse Cosmique, le compositeur Chittakone Thirakul édite sous le nom de scène Hazy Montagne Mystique une musique d’instinct et de collages d’une grande poésie. Inspiré par les traditions musicales de ses racines laotiennes, il invente, à coups d’échantillonnage de vieux disques hérités de ses grands-parents, un Laos imaginaire et spirituel plus contemplatif que dissonant, aux harmonies intrigantes et agréables à l’oreille, aux rythmiques parfois chaotiques, sur lesquelles il applique ses propres chants, réflexions ou bribes de conversations volées. Ses 18 vignettes sonores assemblées en deux faces distinctes forment un disque inclassable, entre musique contemporaine et ambient, musique de films (avec une référence au cinéma de la Nouvelle Vague) et grooves électroniques façon Boards of Canada, influence manifeste sur le son du compositeur. Planant et captivant.



