Woodstock, Back To The Garden

Ça s’en vient, au programme des anniversaires de 1969 : après le premier pas sur la Lune, il y a les dizaines de milliers de pieds plitchplotchtant dans la boue de Bethel, N.Y., le site du festival tant célébré de Woodstock. Belle occasion de sortir du mythe, créé en bonne partie par le documentaire de Michael Wadleigh. Non, ces « three days of peace and music » n’alignèrent pas que des communions musicales extatiques. C’est tout l’intérêt de cette édition des 50 ans, qui nous donne, dans l’ordre d’apparition sur scène, des extraits plus ou moins longs de TOUTES les performances de TOUS les artistes. Cela s’étale sur une dizaine de disques très remplis : oui, Santana est en transe, oui Joe Cocker crache sa vie, oui Hendrix bombarde l’hymne national au napalm, mais il y a aussi les prestations des… Bert Sumner, Sweetwater, Sha Na Na, etc. Quill, quelqu’un ? Tout est ici révélé, pour le meilleur et le pire. Notez qu’une version définitive de 39 disques est également disponible. Tirage : 1969 exemplaires…

Quill - They Live The Life