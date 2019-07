Comme celui de Michael Spyres, ce concert du Métropolitain et de Yannick Nézet-Séguin était dédié au Père Lindsay, qui aimait beaucoup la 7e Symphonie de Bruckner et ne l’a jamais entendue à l’amphithéâtre.

Yannick Nézet-Séguin espérait que Fernand Lindsay aurait dit : « Ça sonne ». Oh que oui, ça sonnait. Mais sonner ce n’est pas produire des décibels. Il y a ce que les Allemands appellent la « Klangkultur » (la culture du son). Elle a eu beaucoup d’importance et on nous pardonnera de parodier le titre d’une oeuvre de Richard Strauss, Mort et transfiguration, pour décrire la bouleversante magie et émotion du Bruckner de cette soirée du 26 juillet 2019.

Un changement subtil, mais radical

Pourquoi « Vie et transfiguration » ? Comme un organisme vivant, l’orchestre se développe et évolue. La 7e Symphonie fut, il y a 13 ans, la première étape de ce qui devint finalement un cycle Bruckner. Nous n’avions pas été forcément très tendres à l’époque avec ces débuts, estimant qu’un tournant qualitatif notable n’était intervenu qu’à la 4e étape (Symphonie n° 4).

Depuis 13 ans le Métropolitain n’avait pas touché à la 7e. Pourvu qu’un enregistrement du concert de vendredi soit offert à tous les musiciens, car la transfiguration, la fulgurance des progrès est stupéfiante. Culture sonore, donc. Élément le plus notable : la manière d’attaquer le son chez les cuivres, une attaque cultivée, ronde et non plus cinglante et plaquée. Ensuite le fondu et l’écoute mutuelle des cuivres, qui n’opèrent pas en groupes juxtaposés, mais en équipe, avec comme sommet musical l’alliage entre cors, à gauche, et « Tuben » à droite de la scène. Les trompettes ne « trouent » pas le tableau sonore ; elles le colorent.

La même réflexion vaut pour la couleur générale de l’orchestre, infiniment plus riche (violoncelles), ce qui est important dans cette musique qui repose architecturalement sur les basses. Il y a aussi cet engagement unique de tous qui permet par exemple au chef d’opposer violons I et II sur scène sans la moindre perte d’efficacité sonore. Le Scherzo est ainsi joué avec des coups d’archet parfaits et l’envie de la part des musiciens d’en découdre.

Yannick Nézet-Séguin lui-même a fait beaucoup de chemin. Si son premier volet est à la seconde près de la même durée que celui du disque, ce qu’il y met est de toute autre nature. Il ne renonce pas à sa lecture quasi mystique de ce mouvement, mais dans le genre c’est admirable, et la coda et sa préparation sont carrément sublimes. Les volets 3 et 4 gagnent en carrure et en grandeur. Mais c’est dans le second mouvement que le chef efface totalement son péché de jeunesse (lenteur étale et contemplative) avec une articulation beaucoup plus souple, chantante et rayonnante. Sur ce mouvement il gagne deux minutes et cela fait toute la différence.

Beethoven rêveur

En première partie, le soliste de la soirée, Seong-Jin Cho, le lauréat du Concours Chopin 2015, offrait sa première prestation au Québec. Il est toujours impressionnant de voir un pianiste aussi impeccable techniquement. Acclamé par une foule nombreuse, Seong-Jin Cho est une sorte de « gendre idéal » du piano qui a cultivé un jeu raffiné, fait de contrastes marqués, avec un chef complice. Tous deux visaient une « romantisation » du concerto, surtout dans son 1er mouvement, à travers des répits rêveurs.

Si l’enveloppe est admirable et que le Brahms tardif en rappel fut fort beau, on ne saurait dire, dans des contrées qui ont entendu cette oeuvre si souvent, par exemple avec Till Fellner, Rudolf Buchbinder et quelques autres que ce que nous avons écouté vendredi avait une grande portée beethovénienne.

Le Quatrième est le plus incompris des concertos du maître de Bonn et Cho s’est particulièrement fourvoyé dans le 2e mouvement, joué selon des traditions interprétatives en cours il y plus de 50 ans. La partition (notamment la belle édition critique Henle) donne très exactement, si l’on respecte le tempo et les soufflets dynamiques, le souffle et la respiration des phrases entre l’orchestre et le piano, dans une lutte de pouvoir implacable. Cette joute a été bien mise sur les rails par Yannick Nézet-Séguin (tempo brusque, accents violents), mais le pianiste s’est égaré dans des digressions rêveuses.

Pour les lecteurs intéressés, Jos van Immerseel (Sony) sur pianoforte ou Yefim Bronfman-David Zinman (Arte Nova) sur piano moderne sont parmi ceux qui, après le pionnier Wilhelm Backhaus dans les années 50, ont trouvé les clés de ce mouvement miraculeux.

Sur l’ensemble du concerto, l’accompagnement et la coordination ne furent pas les plus parfaits entendus de la part du Métropolitain. Vu ce qui a suivi après la pause, on pardonne tout !