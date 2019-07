Énergie, ennui et marathon au Paléo

Les têtes d’affiche du Paléo se sont suivies, mais ne se ressemblaient pas, lors des trois premiers soirs du festival suisse qui tient jusqu’à dimanche sa 44e édition. Alors que Twenty One Pilots a mis du coeur à l’ouvrage mardi, Lana Del Rey s’est révélée brève et ennuyante le lendemain, alors que jeudi, The Cure a plutôt fait un marathon de deux heures pour les festivaliers.

Quelques jours après leur passage au Festival d’été de Québec, le duo américain Twenty One Pilots était en Suisse devant un parterre généreux sur la grande scène, un espace qui profite d’une pente naturelle idéale pour les spectateurs. Tyler Joseph et Josh Dun n’ont pas lésiné sur l’énergie et sur les effets en tout genre, même vestimentaires. On aurait dit que chaque chanson demandait son habit et son artifice — que ce soit de monter sur les épaules de festivaliers ou de se hisser au sommet d’une tour de métal adjacente à la scène, d’ailleurs renouvelée et élargie cette année. Voilà le genre de spectacle qui pourrait être le résultat d’un remue-méninges arrosé et amusant et qui se serait finalement concrétisé.

L’énergie était toute autre avec Lana Del Rey, davantage dans le spleen, certes, mais qui n’a rien fait pour aider son sort. Dans une grande robe fleurie un peu vintage, la chanteuse a lentement déambulé sur la scène, s’est étendue sur le sol, s’est doucement balancée. Finalement, son spectacle était plutôt ennuyant, même si elle semblait apprécier le moment qu’elle passait. Arrivée avec une quinzaine de minutes de retard sur scène, la chanteuse est aussi repartie dix minutes plus tôt que prévu, et c’est sans compter les longues minutes qu’elle a passées avec les festivaliers à prendre des photos et à signer des autographes alors que strictement rien ne se passait sur scène. Un peu navrant, tout ça.

Le contraste avec le spectacle du Français -M-, dans la case horaire avant Lana Del Rey, était aussi frappant. Chédid teste sur scène une méthode de one man band avec des pistes préenregistrées sur lesquelles il joue des percussions avec ses pieds. En plus, il se sert d’une espèce de système de tambours automatisés. -M- est toujours très charismatique et généreux, et il a lui aussi enfilé de nombreuses tenues et coiffures, mais il y a quelque chose de distant dans ce processus mécanisé, qui fait qu’on s’ennuie quand même des humains. Son concert reste un exploit de livraison musicale.

Jeudi soir, c’étaient les Britanniques de The Cure que l’on retrouvait en haut de l’affiche du Paléo. La mythique formation faisait une escale en Suisse dans le cadre de leur tournée de 40e anniversaire. Et la formation de Robert Smith a livré presque 25 titres sur deux bonnes heures de concert, de quoi faire pâlir encore plus Lana Del Rey. Le chanteur, aux allures de corbeau à la fois bourru et sympathique, mettait une bonne dose d’énergie dans la livraison des morceaux, à défaut de faire des pirouettes. Laissons ça à Twenty One Pilots, de toute façon. Les festivaliers en auront eu pour la peine, avec en prime Close to Me et Boys Don’t Cry dans le sprint final.

Dans une conjoncture inattendue, nous avons par ailleurs pu voir en Suisse deux formations usant du didgeridoo — ce grand tube de bois dans lequel on souffle et qui crée un son ondulant —, soit le groupe autrichien Cari Cari et l’Australien Xavier Rudd. Après le saxophone ironique et la flûte traversière, le didgeridoo ? Doutons-en, mais les deux utilisaient l’instrument sur des trames bien différentes. Cari Cari fait dans un bon rock désertique qui fait penser à The Black Keys, alors que Rudd, au look de surfer hippie, a des airs de Ben Harper et de Jimi Hendrix.

Le Québec a la cote

Quant aux représentants de la délégation québécoise qui étaient déjà montés sur scène au moment d’écrire ces lignes, ils ont attiré leur lot de festivaliers sous le chapiteau de la scène du Dôme, consacrée à la présence fleurdelisée. Les groupes festifs, voire traditionnels ont obtenu de très belles foules. Québec Redneck Bluegrass Project a attiré environ 3000 personnes, alors que Bodh’aktan a fait danser les Suisses deux soirs plutôt qu’un. Un sondage non scientifique mené sur scène par le groupe a révélé que plusieurs festivaliers présents au deuxième concert avaient déjà vu celui de la veille. Quand même.

Photo: Paléo / Lionel Flusin

Si la foule était plus discrète pour la douce musique d’Elisapie, Charlotte Cardin a profité de la fine pluie dehors pour attirer beaucoup de gens sous le chapiteau. Mais Cardin, pour qui c’était le deuxième Paléo de suite, a visiblement des fans en Suisse, car les réactions étaient fortes à plusieurs titres, dont Main Girl.

C’est un peu le même constat qui se dégageait des prestations d’Hubert Lenoir — qui à son habitude a grimpé un peu partout sur la structure métallique de la scène — et des Trois Accords. Il y avait au Paléo un noyau d’amateurs de musique québécoise, qui avait fait un peu de défrichage en amont. Une hypothèse que confirmait 20some, des Dead Obies, qui a constaté que contrairement à d’autres dates européennes, il y avait lors de leur prestation un parterre favorable, intéressé et connaisseur du moins des gros tubes.