Charles-Marie Widor, Christian Schmitt (orgue Cavaillé-Coll)

L’incendie de Notre-Dame de Paris a braqué les regards sur son orgue, un représentant de l’orgue symphonique français dont le Cavaillé-Coll de l’abbatiale de Saint-Ouen de Rouen est un modèle. Christian Schmitt, organiste de Bamberg, une des figures les plus en vue dans le paysage des organistes allemands, a choisi cet instrument rouennais pour réaliser un coffret très utile regroupant les plus importantes des symphonies pour orgue de Widor (1844-1937) dans un enregistrement SACD multicanal qui, justement, prend le parti d’inscrire l’orgue de manière large dans son environnement acoustique. La symphonie « Gothique » (no 9), notamment, est particulièrement impressionnante. Sur l’ensemble de son parcours, Schmitt défend une lecture très noble et rigoureuse de ces symphonies. On ne saurait parler d’austérité, mais la grandeur sans forfanterie est de mise. Cette réalisation vient donc concurrencer les disques de Ben van Oosten chez MDG, sur le même instrument mais sans l’avantage du multicanal.

Christian Schmitt joue la 5e Symphonie de Widor