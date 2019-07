The Lion King: The Gift, artistes variés

Hans Zimmer a signé la musique originale de la nouvelle version de The Lion King, mais c’est Beyoncé qu’on a chargée d’assembler cette trame musicale complémentaire, un travail semblable à celui qu’avait accompli Kendrick Lamar pour Black Panther. Tous deux mettent en vedette des artistes du continent africain, leurs rythmes dansants modernes, ainsi que des stars de la scène rap-R & B américaine (Jay-Z, Pharell Williams, Tierra Whack, entre autres). Avec pour résultat un disque disparate, plus posé que l’était la trame imaginée par Lamar, dont le principal mérite est aussi de donner une tribune aux Burna Boy (sa Ja Ara E est l’une des meilleures de l’album), à Mr Eazi, à Moonshine Sanelly, à Wizkid et à autres nouvelles voix de l’Afrique pop. Étrangement, les chansons les plus banales de l’album sont celles mettant justement Bey en vedette : Bigger, son anecdotique duo avec Lamar intitulé Nile,Spirit à la toute fin… Find Your Way Back, sur un rythme garage, et la ballade Otherside, sont au moins à la hauteur de sa réputation.



The Lion King: The Gift ★★★ Pop Artistes variés, Columbia