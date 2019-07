Amoeba Gig, Paul McCartney

C’était le 27 juin 2017, un show absolument inespéré de Paul McCartney, en plein Amoeba Music Record Store, disquaire légendaire de Los Angeles. Un « in-store », comme on dit dans le jargon du métier. Non, je n’étais pas là, et les extraits jusqu’ici disponibles çà et là ne me donnaient pas ce que je voulais. À savoir : tout. Le spectacle entier, y compris les chansons jouées seulement pendant les tests de son. Pourquoi ? Parce que notre Paul, ce jour-là, s’est éloigné de sa liste habituelle de succès éprouvés comme il le fait rarement. Ainsi obtient-on l’exquise Calico Skies, la moins visitée I’ll Follow the Sun, le ragtime Baby Face, jusqu’à Matchbox, le rockabilly de Carl Perkins, que Ringo Starr chantait avec les Beatles (en présence dudit Ringo dans les allées d’Amoeba, occasion ratée du jour). Des quatre albums en spectacle qui grossissent ces jours-ci en CD et en vinyles le catalogue rematriçé du canon McCartney, c’est de loin l’ajout le plus justifié. De quoi consoler un absent.

Paul McCartney - I’ll Follow The Sun