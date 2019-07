Décès du musicien et chanteur funk Art Neville

Art Neville, pianiste et chanteur emblématique du funk de La Nouvelle-Orléans, est décédé lundi à l’âge de 81 ans. Sa carrière avait démarré à l’adolescence avec la pièce Mardi Gras Mambo, aujourd’hui un classique des célébrations du Mardi gras. Au milieu des années 1960, il fonde le groupe The Meters, qui produira huit albums en plus d’accompagner plusieurs chanteurs. En 1977, Art s’assemble avec ses frères Aaron, Charles et Cyril pour créer les Neville Brothers, dont l’album Yellow Moon de 1989, réalisé par Daniel Lanois, se vendra à plus de 500 000 copies. Les Neville Brothers étaient par ailleurs fortement associés au New Orleans Jazz & Heritage Festival, où ils jouaient régulièrement. La santé d’Art Neville déclinait depuis quelques années. Il avait pris sa retraite de la musique en décembre dernier.