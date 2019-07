Près d’une nomination d’Alexander Neef à l’Opéra de Paris

On semble se rapprocher de plus en plus de la nomination d’Alexander Neef, directeur de la Canadian Opera Company et directeur artistique du Santa Fe Opera, à la tête de l’Opéra de Paris, avec une reconduction temporaire de l’actuel titulaire du poste, Stéphane Lissner — un scénario inattendu dessiné par Le Figaro le 28 juin dernier. Paris Match affirme que la décision a été prise par Emmanuel Macron. S’agissant de Lissner, Paris Match évoque « une prolongation jusqu’en 2022 ou plus pour assurer le passage de relais ». Les dernières rumeurs parlent d’une prise de fonction de Neef en 2023. Neef a été directeur du casting de l’Opéra de Paris d’août 2004 à septembre 2008, sous la direction de Gérard Mortier.