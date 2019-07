Half Moon Run et La Force au FME

Ayant atteint l’âge de la quasi-majorité, le Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue (FME) a dévoilé mardi les noms de sa 17e édition, qui se déroulera du 29 août au 1er septembre à Rouyn-Noranda. Du lot, on comptera sur la présence de Half Moon Run, des Soeurs Boulay et de La Force — le projet d’Ariel Engle de Broken Social Scene. Parmi les 13 invités internationaux, on note la présence des Suisses de The Young Gods, des Chiliens de LA Julia Smith, des Américains de Material Girls et des Français du groupe punk Last Train. Le FME permettra aussi aux Abitibiens d’entendre la musique de Millimetrik, du nouveau groupe Bon Enfant et des finalistes des Francouvertes P’tit Belliveau et les Grosses Coques. Les trois grands concerts extérieurs du festival avaient déjà été annoncés, et mettront entre autres en vedette Jeanne Added, Loud et Koriass.