Forever Yours, J.u.D

Le mérite de Forever Yours, nouvel EP de huit compositions originales du Montréalais Judrick St-Fleur (J.u.D.), c’est de faire une sacrée belle carte de visite. Ce type a l’oreille pour les productions léchées et modernes, proposant ici des rythmiques parfaitement calibrées aux orchestrations dynamiques qui n’ont rien à envier à celles qui caracolent au sommet des chansons populaires sur Spotify. Cinq longues années après avoir offert l’excellent minialbum St. Flower, le musicien emprunte des avenues encore plus pop, invitant une brochette de chanteurs et de rappeurs pour donner du souffle à ses productions. On passe d’un trap grandiloquent (solide Renaissance avec Lary Kidd) au house-R & B (Make Me Feel, parfaitement chantée par le Torontois Mark Clennon, la perle du EP) au R & B futuriste des jolies Fade (avec Paris Jones) et Control, chantée celle-là par Denitia. Sur le plan de l’écriture, cependant, le Montréalais aura encore du travail à faire : certaines entrent dans une oreille pour ressortir aussi vite de l’autre.



Écoutez Fade

Forever Yours ★★★ Pop J.u.D, eOne