Le fier rock sudiste du guitariste sioux-cherokee

La question est simple, pourtant. Est-ce que Lynyrd Skynyrd est encore Lynyrd Skynyrd ? Autrement dit, à partir de quel moment un groupe devient-il son propre groupe hommage ? On se dit : les Stones sans Keith ou Mick, impensable. Les Who ont perdu Keith Moon et John Entwistle, mais ça tient puisqu’il y a encore Roger Daltrey, le chanteur d’origine, et Pete Townshend, le guitariste qui a tout écrit et composé. À la limite, on pourrait dire : les Kinks, c’est Ray Davies. Mais les Beach Boys de Mike Love ? CCR qui tourne sans John Fogerty ? Non. Il manque l’essentiel.

C’est plus compliqué pour la bande de sudistes de Lynyrd Skynyrd. « Toute l’histoire du groupe est une histoire de survivance », résume le guitariste Rickey Medlocke. Indéniablement. Après quatre ans de succès, c’était déjà l’hécatombe. Formé au milieu des années 1960 en Floride (et non en Alabama, comme l’indiquerait leur hymne Sweet Home Alabama), baptisé Lynyrd Skynyrd en 1968 (cinq ans avant le premier album tant célébré, Pronounced'Lĕh-’nérd 'Skin-’nérd), le groupe fut décimé dès 1977 quand un accident d’avion faucha le fondateur et chanteur Ronnie Van Zandt, en même temps que Steve et Cassie Gaines, lesquels avaient déjà remplacé des membres d’origine.

Et tout et partout, on compte neuf décès sur leur parcours de cinq décennies, et plus d’une trentaine de musiciens partis, revenus, repartis, toujours là. Seul Gary Rossington, guitariste et cofondateur, est présent sur tous les albums. Medlocke, lui, au coeur du groupe en 1971 et 1972, partit pour fonder un autre groupe nommé Blackfoot, et ne revint qu’en 1996. Depuis, il mène les deux groupes de front. « La seule chose qui compte, c’est que nous continuons de faire vivre à chaque spectacle des chansons formidables. Nous sommes Lynyrd Skynyrd et nous en sommes fiers, et personne au monde n’oserait mettre en doute notre légitimité. Pas devant moi, en tout cas. »

Le problème demeure : les incontournables Free Bird, Sweet Home Alabama et autres Saturday Night Special sont toutes de la première fournée. Et si les riffs de guitare sont les mêmes, la frappe du groupe encore puissante et la voix de Medlocke plus qu’adéquate, on a quand même l’impression que Lynyrd Skynyrd symbolise quelque chose qui ne veut pas mourir. Un peu comme le drapeau confédéré, ou une statue de Robert E. Lee.

Le rock d’abord

« Nous ne sommes pas éternels. Je pense que notre prochain album studio sera le dernier, et qu’une tournée d’adieux suivra. Peut-être jouerons-nous ensemble à l’occasion, pour des événements spéciaux. Il y a un feu qui brûle dans ce groupe, qui ne veut pas s’éteindre. C’est vrai aussi pour Blackfoot. » Décidément, rien n’est simple : Rickey Medlocke, moitié Sioux, moitié Cherokee, a été intronisé au Native American Hall Of Fame, tout en hachurant ses riffs pour un groupe dont les albums s’intitulent The Last Rebel, God and Guns ou Last of a Dying Breed, et qui s’est produit lors d’un Freedom Concert présenté par l’animateur Sean Hannity de Fox News.

« Nous sommes un groupe de rock, un grand groupe rock, pas une plateforme politique. L’État d’Alabama nous est cher, no matter what. Au studio Muscle Shoals, nous avons enregistré nos meilleurs disques. I’m a hundred per cent Indian, you know ? Je sais ce que c’est que l’injustice, et ma place dans ce groupe témoigne d’une véritable intégration, dans le respect des peuples. Mais ce n’est pas pour ça que les gens viennent et reviennent nous voir : chaque soir est une célébration. Un bon show de rock, je crois profondément que ça aide les gens à mieux vivre ensemble. »

Ça doit bien être la millième fois qu’il doit ainsi se justifier. Ça ne l’offusque pas, de toute évidence. Pour lui, pas de doute : un spectacle de Lynyrd Skynyrd, depuis le début, est un exutoire, « peu importe de quel côté de l’allée vous arrivez », on peut « être soi-même », jouer du « air guitar » sans se gêner, chanter « à pleins poumons » avec le band. « Je crois profondément que ce groupe aide les gens à mieux vivre ensemble. » Sweet Home Québec ? « Notre maison, notre mission, c’est le rock. »

Lynyrd Skynyrd est en tête d’affiche samedi sur les plaines d’Abraham, dans le cadre du Festival d’été de Québec.