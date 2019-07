Connan Mockasin l’insaisissable

Il a le regard triste, presque le prénom d’un conquérant barbare et une voix de ténor nonchalante. Connan Mockasin, Néo-Zélandais résidant à Tokyo, collaborateur notamment de Charlotte Gainsbourg, se démarque par une indolence manifeste et une passion pour les textes cryptés.

Jassbusters, le plus récent disque de Connan Mockasin, paru à l’automne, est une mise en abyme. Le concept est un brin tordu, disons peu commun, mais simple : c’est la composante audio qui accompagne une série en cinq épisodes intitulée Bostyn ’n Dobsyn. « Ce n’est pas une bande sonore », précise Connan Mockasin de sa voix tranquille, joint par téléphone pendant sa tournée nord-américaine, la première depuis environ cinq ans. Non, plutôt, les huit chansons au groove sensuel et aux paroles suggestives sont intégrées à l’histoire de la série. Bostyn est un professeur de musique à l’école secondaire où Dobsyn est étudiant. Le premier s’éprend du second, alors qu’il croit qu’il s’agit d’une jeune fille. Bostyn est membre d’un groupe de profs qui s’appelle les Jassbusters et les chansons qui se retrouvent donc sur l’album du même nom sont celles qu’interprète ce groupe fictif.

« La série devait passer à la télé, raconte Mockasin. L’album est la musique que jouent le professeur de musique et son band. J’espérais que ça se retrouve à la télé, mais ça n’a pas marché et le concept n’a plus aucun sens, comme l’album est sorti d’abord. Peut-être qu’il y aura un autre album des Jassbusters une fois que la série sera diffusée en entier… ? »

Et comment les épisodes de cette histoire aux limites du bon goût peuvent-ils se rendre au public ? Pendant les concerts de Connan, bien sûr ! « C’est un peu compliqué parce qu’on fait des projections et qu’on joue les chansons en même temps, donc on a montré le premier épisode dans des cinémas au Canada, pendant plusieurs concerts. »

L’auteur-compositeur-interprète incarne le professeur dans cette production très artisanale, et c’est son ami d’enfance, Blake Pryor, qui joue l’élève. Bostyn et Dobsyn existent depuis longtemps en fait : ils occupaient les heures d’ennui des deux adolescents sur les bancs d’école, alors que ceux-ci dessinaient et écrivaient leurs aventures. « Ce sont des personnages très développés, ils existent depuis longtemps », dit l’artiste, laconiquement.

Pas de stress

Ce délire conceptuel montre bien le caractère de Mockasin. Celui qui a signé trois albums au son dream-pop psychédélique avec accents crooners romantico-sexuels n’est pas du genre à être accablé par une trop grande pression. S’il n’a pas repris la route pendant cinq ans, c’est que le coeur n’y était pas. « Cette tournée est plutôt longue, mais ça passe beaucoup plus vite que j’aurais cru, ce qui est bien, car ça veut dire que c’est l’fun, dit l’artiste blond comme le blé de son accent néo-zélandais caractéristique. J’avais arrêté la tournée pendant longtemps parce que j’en avais assez. Je m’y plais maintenant, peut-être grâce à cette longue pause. Je crois que le public est de mieux en mieux. Je remarque que c’est un truc très graduel. Lentement, les choses deviennent meilleures. »

Il n’est pas du genre pressé, lui fait-on observer. « J’imagine que je ne connais pas ça, l’empressement. Je ne sens pas de pression pour faire quoi que ce soit. Faire un album, c’est ça aussi, c’est prendre son temps. »

Sur la scène de l’Impérial vendredi, puis au festival La noce, à Saguenay, samedi, pas de projection d’histoire d’amour interdit entre un prof et son élève. Le circuit des festivals commande une sobriété dans la mise en scène. « Mon agent dit qu’il faut garder les choses simples pendant l’été. Apparemment, c’est différent des autres saisons, le public est différent. On n’a pas accès à des salles de cinéma, il faut donc garder ça le plus classique possible. »

Lui qui a déjà exprimé un mécontentement envers ce genre de contraintes liées à l’industrie est-il déçu de ne pas pouvoir montrer le second épisode de l’idylle entre ses personnages absurdes ? « Je ne sais pas, répond-il. Je n’ai pas eu un bon départ là-dedans, en Angleterre [il s’y était installé il y a une dizaine d’années pour se lancer en musique]. Il y a plein de sociopathes et ce ne sont pas des espaces très positifs. Mais c’est comme dans la plupart des industries, j’imagine. »

Au moins, il y a la marge pour exprimer ses fantaisies.

Connan Mockasin joue avec son groupe — à ne pas confondre avec les Jassbusters — vendredi à 20 h à l’Impérial de Québec dans le cadre du Festival d’été de Québec et à la Noce à Saguenay, samedi à 19 h.