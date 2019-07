Leonardo da Vinci. «La musique secrète». Doulce Mémoire, Denis Raisin Dadre.

Présentée sous forme de livre-disque, cette parution, conçue à l’occasion du 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci, propose une poétique alliance de l’art visuel et de la musique. Denis Raisin Dadre et Doulce Mémoire, qui, depuis trois décennies, sont des spécialistes reconnus du répertoire de la Renaissance, imaginent à partir de dix tableaux du peintre un « univers sonore » qui pourrait les accompagner. La démarche est à la fois subjective et érudite, et argumentée dans un livret étoffé qui associe les tableaux et l’explication autour des choix musicaux. La surprise relative à la forte présence musicale franco-flamande est défendue de manière éloquente par les interprètes (Raisin Dadre souligne que le manuscrit offert à Isabelle d’Este pour son mariage ne contient que de la musique franco-flamande). Nous écoutons donc un programme italo-flamand (Desprez, Cara, Piacenza, Isaac, Obrecht, Caron, etc.) en feuilletant un livre éclairant, superbement illustré et en faisant s’évader notre imaginaire.



Écoutez Denis Raison Dadre qui explique l'idée derrière le projet