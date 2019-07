Bandana, Freddie Gibbs & Madlib

Le rap est la pop d’aujourd’hui, cela est désormais admis. Or, il fait bon parfois prendre congé des Future, Travis Scott et Cardi B qui dominent les plateformes de streaming pour reprendre contact avec le travail des artisans d’un rap plus exigeant tels que le MC Freddie Gibbs et le compositeur/réalisateur (et occasionnellement rappeur) Madlib. Bandana constitue le second volet de leur trilogie amorcée avec Piñata en 2014, la formule provoque toujours des étincelles, même qu’elle a été améliorée : la prosodie de Gibbs est plus inventive que jamais, ses rimes font mouche avec humour, bravade et conscience politique, alors que le vétéran Madlib brille des mêmes feux qui l’ont rendu célèbre dans les années 2000 avec ses projets Jaylib et Madvillain. Son utilisation d’échantillonnages est particulièrement bien avisée, jouant avec de vieux enregistrements de soul et de musiques de films indiens. Pusha T, Killer Mike, Anderson .Paak, Yasiin Bey et Black Thought — une sacrée belle brochette d’escrimeurs du verbe — collaborent à cet excellent disque.



Écoutez Crime Pays

Bandana ★★★★ Hip-hop Freddie Gibbs & Madlib, Columbia