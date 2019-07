Let’s Rock, The Black Keys

Revoilà nos compères, un peu beaucoup comme au début en 2002, véhicule réusiné, livré clé en main. Pop-rock plus classique, tu te retrouves illico à l’Electric Lunch Hour de CHOM. Ça sent les pots d’échappement de ZZ Top (le riff de LoHi), ça résonne Steeler’s Wheel (Sit Around and Miss You est née chez Stuck in the Middle With You). Il y a même des relents de Gordon Lightfoot : on peut chanter Sundown sur l’air de Walk Across the Water. On a ainsi cette drôle de sensation à chaque intro : ces chansons n’existent-elles pas déjà, plutôt cent fois qu’une ? Ça ne veut pas dire que c’est pas réussi : le tandem Dan Auerbach-Patrick Carney n’est jamais en flagrant délit de redite. Il y a bel et bien un son Black Keys, une rugosité dans les guitares et une douceur des harmonies qui séduisent assurément. Peut-être un peu trop assurément. Je suppose que ça peut servir de clé pour ouvrir les bonnes portes : le fait est que ça donne très envie d’aller fouiner au sous-sol, dans la collection de vinyles.



Écoutez Sit Around And Miss You

Let’s Rock ★★ 1/2 Pop-rock The Black Keys, Nonesuch