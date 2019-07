CASE STUDY 01, Daniel Caesar

Ce second album de Daniel Caesar, on l’attendait avec impatience. LeTorontois a su charmer le monde entier avec son début percutant, Freudian, en 2017, dont la douce Best Part, avec la chanteuse H.E.R., lui a valu le Grammy pour la meilleure performance R & B en 2019. Sans surprendre, Case Study 01 est tout de même à la hauteur du bijou qu’est Caesar. On y retrouve la même simplicité musicale caractéristique de Freudian : une voix cajolante chantant l’amour sous tous ses visages, des guitares calmes mais raffinées (surtout sur Superposition, avec John Mayer, et Too Dddp to Turn Back), et des beats parfois surprenants (Restore the Feeling), mais toujours accrocheurs — on pense surtout à Cyanide, s’avérant l’un des meilleurs morceaux du répertoire de l’artiste, aux côtés de la perle Are You OK ? qui clôt l’album. Controversé pour certains, surestimé par d’autres ; n’empêche, Caesar reste incroyablement talentueux.



Écoutez Cyanide

CASE STUDY 01 ★★★★ Néo-soul Daniel Caesar, Golden Child