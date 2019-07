Notre choix ce soir au FIJM

Gentiane MG Trio

Lancé en juin, le nouvel album de la pianiste de Chicoutimi (et maintenant Montréal) Gentiane MG — Wonderland, sur étiquette Effendi — poursuit le travail qui lui a permis d’être nommée Révélation Radio-Canada 2018-2019 : trio classique aux atmosphères chaudes, où l’on communique bien… mais qui demeure passablement collé au texte.

Scène Loto-Québec, Verdun, 17 h

Molly Johnson

Son grain de voix, son phrasé, sa manière d’incarner ce qu’elle chante sans forcer : la Canadienne Molly Johnson, qui habille d’une teinte blues tout ce qu’elle touche, a la qualité rare de savoir extraire toute la charge émotionnelle d’une chanson. Et si la scène principale paraît grande pour un tel répertoire, on rappellera qu’elle ne manque jamais de groove dans l’interprétation.

Scène TD, 21 h 30

Marc Copland Montreal Trio

Deuxième et dernier soir au Dièse Onze pour l’excellent pianiste (et ex-saxophoniste) américain Marc Copland, qui se produit pour l’occasion avec une rythmique toute montréalaise — Jim Doxas à la batterie et Adrian Vedady à la contrebasse. Comme le dit le collègue Truffaut, le style Copland est tout de poésie. On adhère.

Dièse Onze, 21 h 30

Molly Johnson