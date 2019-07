La tendresse triste et belle d’Eleni Mandell

Allô, Eleni Mandell ? « Hi… terview now… hear me… hello, hello ? » Décidément, le signal n’est pas bon. C’est tout près, pourtant, North Hero, à vingt petites minutes au sud de la frontière. Seulement voilà, ce chapelet d’îles entre les rives du lac Champlain est isolé exprès, assez peu fréquenté exprès. Hors d’ondes exprès, se dit-on. Belle place pour y prendre tranquillement l’air et le soleil avec les enfants. Surtout quand on est en tournée. Rivage de liberté. Oasis de paix. Écrivons-nous, alors, Messenger se rend. « Parfait pour moi, j’ai un peu de temps, my kids are on the lake fishing… »

Contraste avec Wake Up Again, son onzième album de matériel original depuis Wishbone, paru en 1998. Les chansons du nouveau disque sont inspirées en bonne partie par ses ateliers d’écriture de chansons, donnés dans des universités, mais aussi des prisons pour femmes, dans le cadre du projet Jail Guitar Doors. « En prison, l’enfermement est réel, mais curieusement familier. J’y ai ressenti, en concentré, très intensément, toute l’expérience de la vie : les traumas, les deuils, la tristesse, la solitude, le déni, la rage, mais aussi beaucoup de gentillesse et de rires. Cette capacité de rire, c’est ce qui m’a le plus étonnée. »

Pas sans ses enfants

Il y a quelques semaines, Eleni a perdu son père. « Je ne veux pas perdre la peine, la tristesse, ces sentiments me rattachent à lui. Le souvenir de son rire, aussi. Il aurait tant aimé voir ses petits-enfants attraper des poissons ! Ça m’a fait pleurer tantôt, au milieu de ce lieu si beau, par un aussi beau jour. C’est sain, je pense. Nous avons tous des malheurs, nous faisons tous des erreurs, nous sommes capables du pire comme du meilleur. La vie peut basculer en une fraction de seconde et nous emprisonner, parfois littéralement. En être plus que jamais consciente m’aide à vivre. Je ne serais pas partie en tournée sans mes enfants… »

Deux des participantes à son atelier lui ont dit qu’elles étaient là « pour se rapprocher de leurs enfants ». Lesquels ont rompu tout contact avec leur mère. « Presque toutes ces femmes ont dû laisser un enfant à quelqu’un d’autre. » Variantes de Circumstance, premier titre à la fois réconfortant, caressant et très triste de l’album : « I left my babies behind / Now they’ve grown up and they’re not mine anymore […] If you set me free I’ll live by the beach and wash myself in the softy sea… » Ce ton-là. Des mots sans fard chantés sur le ton d’une berceuse.

Sur sa page Facebook, qui est un peu son journal de « tournée avec les enfants », elle chronique les joies et les affres de son parcours sur les bas-côtés de l’autoroute du succès. Au World Cafe de Philadelphie, le 26 juin dernier, écrivait-elle, le ramdam des jasettes de spectateurs l’enterrait, au point où elle a « failli abandonner ». S’en plaindre sur les réseaux sociaux, bonne idée ? « Je n’ai pas pu m’en empêcher, et ça m’a rendue très inconfortable. Les réactions ont été incroyablement encourageantes, de la part d’autres musiciens, des fans, de tout le monde. La vérité est que ce métier que j’aime et qui me fait vivre tant de bonheur et d’exaltation est aussi de plus en plus ardu à mener… »

Entre les tournées, désormais, elle a un « day job ». « Sad face », ajoute-t-elle entre parenthèses. Ainsi va la vie d’artiste en 2019. Ainsi aurait-elle préféré être programmée en tête d’affiche au FIJM, mais bon, la retrouver en première partie de Jeremy Dutcher au Club Soda ce mercredi, c’est déjà ça. Faut-il rappeler qu’Eleni a sillonné le Québec, enregistré un 45 tours en français à notre intention, et fréquenté plus qu’assidûment nos petites salles ? « Je reviens, c’est ce qui compte. J’ai plein d’amis à Montréal. J’ai vécu une période importante de ma vie musicale chez vous, je chante au Québec depuis ma toute première tournée. Rien ne me ferait plus plaisir que d’y séjourner plus longtemps… » Et la maman d’interrompre l’échange. « Mes jeunes sont de retour avec leurs prises, on se récrit ! »



Au Club Soda, ce mercredi à 21 h, en première partie de Jeremy Dutcher dans le cadre du Festival international de jazz de Montréal.