Grooves prudents et météo festive pour Nick Murphy

L’organisation du Festival international de jazz de Montréal n’aurait pu espérer une plus belle soirée que celle d’hier pour souligner par son Grand Événement la 40e édition : un thermomètre grimpant en direction de la canicule, une foule des beaux soirs s’étirant du pied de la scène jusqu’à la Sainte-Catherine, et ce Nick Murphy au répertoire pop rassembleur et consensuel métissé de blue-eyed soul, de rythmes électroniques dansants et de rock chic. Tout pour plaire… Jusqu’à la fin du concert, un brin éteinte.

L’Australien Nick Murphy, on le dira quand même, n’est pas le plus expressif des musiciens ayant officié sur la Place des Festivals à l’occasion d’un Grand événement du FIJM. C’est-à-dire qu’il s’est peu adressé à la foule autrement qu’en chantant, comme si pour lui, d’une ville ou d’une scène à l’autre, c’était du pareil au même, et pourtant, entre les 3000 fans (sur deux soirs) qu’il attirait à Toronto fin juin, les 1800 à Los Angeles il y a deux semaines et ces dizaines de milliers entassés devant lui au centre-ville de Montréal, il y avait quand même de quoi s’émouvoir. Juste un peu, au moins.

Rien n’a paru dans l’attitude du flegmatique Murphy, mais la comparaison est hors de notre portée, nos souvenirs de ses passages chez nous sont diffus, son concert au MTelus en 2017 ne nous avait pas marqués. On le dira tout aussi volontiers, Murphy et son orchestre n’en ont pas moins donné hier un solide concert taillé sur mesure pour l’occasion : groovy et langoureux en ouverture, plaçant déjà les bases d’une progression en intensité qui s’est concrétisée au milieu du spectacle alors que la Place des Festivals a pris des airs de plancher de danse.

L’Australien, qui faisait carrière sous le cabotin nom de scène Chet Faker jusqu’à la sortie de son quatrième EP Missing Link en 2017, a ouvert la soirée avec Hear it Now, de son deuxième album Run Fast Sleep Naked paru il y a quelques mois. Avec Sunlight (du même nouvel album) qui suivait avec ses arpèges de synthés et sa rythmique plus entraînante, il nous laissait lentement entrer dans son monde fait de lignes de basses aux contours tendres et d’orchestrations brutes mais étudiées. Murphy, on le dira ça aussi, est d’abord un esthète de la pop de bon goût et, qui sait, après plusieurs autres albums, sera peut-être un jour un meilleur auteur-compositeur.

Car il en a déjà, des chansons chéries, nous servant ensuite son succès Gold, coulante chanson R & B tirée de l’album qui l’a mis sur la carte, son premier, Built on Glass (2014). Sa voix tout aussi coulante et légèrement rugueuse, au timbre qu’on osera comparer à celui de Bill Withers, s’envolait bien sur cette favorite des fans. Son orchestre (formation pop classique, basse, batterie, guitare, et ce saxophoniste / claviériste qui sortait du lot) jouait alors prudemment, jusqu’au coeur de la soirée où nous les avons sentis plus enjoués.

Dès 1998, l’envie de danser a fini par démanger Murphy, et nous avec. L’enfilade des Weak Education, Harry Takes Drugs on the Weekend (une des meilleures interprétations de la soirée) et The Trouble With Us a fait son effet dans la foule : de l’énergie, du groove, sa voix un peu plus soul bien allongée sur les rythmiques dance-funk quasi-house de l’orchestre, il a poussé davantage la note sur Birthday Card, au risque d’attirer les comparaisons défavorables avec le son disco vintage organique de Daft Punk de l’album Random Access Memory.

On en aurait pris jusqu’au couvre-feu, mais Murphy a plutôt eu envie de « chill it out for a few songs » après Yeah I Care, dans le dernier droit du concert. Dangerous a exposé les limites du talent de compositeur de Murphy, une ballade à numéros quelconque, suivie des Talk is Cheap et Novocaine & Coca Cola (franchement plus intéressante) puis, pour corser cette fin de spectacle, la dense Medication. Believe (Me) et Sanity, deux autres grooves plus tempérés mais appréciés de son répertoire, ont été servies au rappel.